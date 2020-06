Del Debbio sul mercato di piazza Cavalli: “A Piacenza la gente non si arrende”

“I piacentini si sono rialzati subito, si vede che qui c’è gente che lavora”. Il conduttore Paolo Del Debbio questa mattina, 3 giugno, è arrivato a Piacenza per realizzare un servizio-copertina che andrà in onda a Dritto e Rovescio, la trasmissione che Del Debbio conduce in prima serata su Rete 4, ogni giovedì sera. La nostra città sarà la protagonista della puntata di domani sera, in onda alle 21.25.

Il conduttore si è aggirato tra i banchi degli alimentari del mercato di piazza Cavalli, raccogliendo le testimonianze degli ambulanti. “E’ una tragedia immane – spiega ai microfoni di Telelibertà – ma il vostro territorio sta reagendo bene”.