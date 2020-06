Svuotano i serbatoi dei camion alla stazione di servizio, ladri condannati

Vampiri del gasolio sono stati bloccati dalla polizia stradale dopo che avevano svuotato serbatoi da camion lungo l’autostrada dei Vini. E’ accaduto la scorsa notte alla stazione di servizio Trebbia Sud. Due ladri avevano aspirato con tubi di gomma e pompa elettrica da altri serbatoi circa 500 litri di gasolio. A finire in manette due cittadini rumeni di 36 e 23 anni. Il primo già noto e il secondo incensurato. Oggi, 3 giugno, hanno patteggiato, il primo 6 mesi e 20 giorni e il secondo 6 mesi di pena. Il processo si è tenuto davanti al giudice Gianandrea Bussi e al pm Monica Bubba. Gli avvocati difensori erano Luigi Ruggeri e Francesca Zanardi Landi. I ladri di carburante giravano con un loro mezzo pesante dotato di doppio serbatoio da camion. In questo modo potevano aspirare un notevole quantitativo di carburante da altri camion parcheggiati nelle aree di sosta lungo l’autostrada dei Vini. Al termine dell’udienza sono stati rimessi in libertà.

