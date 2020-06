Maurizio Sesenna, 4mila euro raccolti per aiutare le persone bisognose

L’arte al servizio di chi ha bisogno. Il gallerista Maurizio Sesenna, da sempre un vulcano di idee

dopo aver continuato a lavorare in questi mesi, nonostante l’emergenza Coronavirus, ha anche deciso di fare qualcosa di concreto per la propria città, aderendo ad “Aiutiamo i nuovi poveri”, raccolta fondi lanciata da Fondazione Libertà. Lo ha fatto allestendo “L’arte che fa bene”, collettiva di opere visibili fino a sabato 6 giugno nello spazio Rosso Tiziano, in via Taverna, 41 a Piacenza.

I quadri sono stati donati da affermati performer, non solo piacentini. E’ già stata venduta metà circa delle opere per un totale di 4mila euro.