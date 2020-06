Atterraggio d’emergenza in un campo di grano ad Agazzano

Un velivolo leggero è atterrato ieri pomeriggio in mezzo ad un campo di grano, nelle campagne tra Cantone e località La Bastardina, nel comune di Agazzano.

Per fortuna non ci sono stati feriti e anche il velivolo non ha riportato danni. Il piccolo aeromobile, un monoposto senza motore con alla guida un giovane uomo, proveniva da Rivanazzano di Voghera. L’episodio ha attirato la curiosità di numerosi passanti che si sono fermati e hanno aiutato il pilota a spostare il velivolo.