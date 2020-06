Calamari, entrerà la Real Libertas. “Mancanti investimenti della storica Libertaspes”

Si chiamerà Real Libertas la nuova società sportiva in arrivo al campo Calamari di Piacenza. Lo comunica Giorgio Braghieri, presidente dell’Opera Pia Alberoni, ente proprietario dell’impianto di via Molinari. “Questa realtà di calcio dilettantistico prenderà il posto della storica Libertaspes – spiega il referente della fondazione – non per motivi di natura economica bensì per la necessità di mettere in sicurezza lo stadio, operazione che purtroppo non è mai stata portata a termine in questi anni”.

Braghieri replica così alla dura contestazione della Libertaspes. “Come succede spesso per gli esercizi commerciali, anche un campo può cambiare inquilino – premette il presidente dell’Opera Pia Alberoni -. Certo, in questo caso si tratta di un inquilino storico, la Libertaspes, perciò può spiacere a molti, compresa la nostra fondazione proprietaria della struttura. Ma bisogna anzitutto precisare che questa decisione non deriva da motivazioni finanziarie. Il Calamari resterà destinato all’attività calcistica dilettantistica a beneficio dei giovani del quartiere e, più in generale, di tutta la città”.

Dopo questa premessa, Braghieri risponde a tono alle accuse mosse dalla Libertaspes: “Non è avvenuto alcuno sfratto, sia chiaro. A un certo punto, la Libertaspes non è più stata in grado di affrontare le spese necessarie a mantenere in sicurezza la struttura, come imposto dalla normativa vigente. Dal 2014 in poi, l’Opera Pia Alberoni ha rinunciato anche al modesto canone d’affitto di circa duemila euro all’anno per cercare di aiutare la società sportiva a sostenere un investimento diluito nel tempo, per riqualificare lo spogliatoio, la tribuna, i servizi igienici e il sistema elettrico. Passaggi fondamentali a ottenere l’iscrizione ai campionati, nonché a garantire la tranquillità delle famiglie dei calciatori. Le nostre buone intenzioni sono dimostrate dal fatto che la realtà subentrante, denominata Real Libertas, potrà contare su un comodato d’uso gratuito in cambio della messa in sicurezza dell’impianto”.