Esce per una passeggiata e non torna: partite le ricerche di Elena Pezzoni

C’è apprensione per Elena Pezzoni, 31enne uscita alle 11 di sabato 7 giugno dalla propria abitazione di Saliceto di Cadeo per una passeggiata ma senza fare rientro.

Il fratello nel pomeriggio ha lanciato l’allarme su Facebook chiedendo se qualcuno l’avesse vista. La giovane indossava maglietta bianca a maniche corte e pantaloni beige. In base a quanto riferito dal fratello, Elena si sarebbe diretta verso via Ricetto a Roveleto di Cadeo. Oggi in campo per le ricerche anche gli uomini della Protezione Civile.