Mascherina gigante sul Gotico: “Non dimenticare ciò che è successo”

Una grande mascherina posta sulla facciata del Gotico con la scritta “954 morti” è al centro di “Emozione-Rimozione”, la performance di public art ideata e realizzata dal Laboratorio popolare della cultura e dell’arte per non dimenticare l’emergenza sanitaria che ha investito Piacenza e i piacentini. “La mascherina sanitaria – affermano i promotori – ci protegge dal virus, ma non ci chiude la bocca. Ora ci si invita a tornare alla normalità, ma non si può e non si deve ricominciare come se nulla fosse, nel modo acritico della memoria corta. Non si devono neanche dimenticare le responsabilità e gli errori di questi mesi terribili”.

In tarda mattinata sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco per far rimuovere l’installazione che ostruiva il passaggio sotto i portici di palazzo Gotico.