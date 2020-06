Domenica di pioggia e temporali, allerta meteo nel Piacentino

Si prospetta una domenica all’insegna del maltempo nel Piacentino: fin dalle prime ore del mattino, infatti, in pianura si assisterà ad una nuvolosità variabile con piogge sparse. Stesso discorso per quanto riguarda i rilievi, soggetti a probabili rovesci temporaleschi. Nel corso della giornata le precipitazioni si estenderanno al restante territorio, anche se in modo meno consistente.

Temperature minime del mattino comprese tra i 12° sui rilievi e 17° in pianura, massime pomeridiane comprese tra i 17° sui rilievi e i 25° in pianura. Prevista anche un’intensificazione della ventilazione, in particolare lungo la catena appenninica occidentale e centrale, ma con valori previsti inferiori alle soglie di allertamento. Per tutta la giornata sarà valida l’allerta meteo diramata ieri dalla Protezione civile dell’Emilia Romagna, per piogge e temporali.