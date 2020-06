Lite familiare nelle campagne di Castello: parte anche una coltellata. Un ferito grave

Grave lite familiare nella serata di domenica 7 giugno a Castel San Giovanni. In una cascina isolata del comune valtidonese, sarebbe scoppiato un alterco tra alcune persone di origini indiane. Non solo parole ma anche alcuni colpi e soprattutto una coltellata. Un uomo, in seguito a un fendente portato al ventre, si trova in condizioni molto serie. Sul posto gli uomini del 118 di Castello, ma vista la gravità della situazione è stato disposto l’invio del servizio di elisoccorso notturno. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri della stazione di Sarmato.

