Da questa sera torna il servizio notturno al punto di primo intervento

Da questa sera, lunedì 8 giugno, torna il servizio notturno al punto di primo intervento dell’ospedale di comunità di Bobbio, divenuto centro Covid a metà marzo e ora ufficialmente rientrato nei parametri di normalità. I cittadini con l’amministrazione comunale nei giorni scorsi avevano alzato la voce per chiedere all’Azienda sanitaria che all’ospedale tornasse il servizio notturno ora possibile grazie all’impegno non scontato dei medici del reparto e del 118. Il sindaco Roberto Pasquali ha chiesto che il centro sanitario di montagna torni ad essere un ospedale vero e proprio. Anche Farini intanto aspetta ancora il ripristino del servizio medico notturno, come segnalato dall’assessore di Ferriere Carlotta Oppizzi.

