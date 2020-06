Allerta meteo, fino a martedì temporali e temperature in calo

Si profilano diverse giornate caratterizzate da temporali, forte vento e temperature in discesa rispetto a quelle estive registrate nei giorni scorsi. Già ieri l’intero territorio provinciale è stato investito da diversi acquazzoni che fortunatamente non hanno creato danni. Il servizio di Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha diramato n bollettino di allerta meteo che interessa il nostro versante: un’allerta gialla che si protrarrà fino a martedì 9 giugno. Anche per oggi, lunedì, sono annunciati una lunga serie di fenomeni temporaleschi.

