Dopo due giorni di tregua, oggi un nuovo decesso da Covid a Piacenza

Salgono a 959 le vittime dell’epidemia da Coronavirus a Piacenza, con il decesso registrato oggi nel nostro territorio. I contagiati piacentini sono, invece, 4.507: uno in più rispetto a ieri.

Dopo due giorni di “zero” alla voce decessi, dunque, va aggiornato il triste conto delle persone che hanno perso la vita a causa dei terribili effetti del Covid 19 che hanno investito la nostra provincia.

I CONTAGIATI

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.946 casi di positività, 18 in più rispetto a ieri, di cui 13 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale. Le persone complessivamente guarite salgono a 21.605 (+138).

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.507 a Piacenza (+1), 3.572 a Parma (+5), 4.965 a Reggio Emilia (+3), 3.927 a Modena (nessun nuovo caso), 4.655 a Bologna (+3); 399 a Imola (+1); 1.000 a Ferrara (+1). I casi di positività in Romagna sono 4.921 (+4), di cui 1.031 a Ravenna (+1), 945 a Forlì (nessun nuovo caso),781 a Cesena (nessun nuovo caso) e 2.164 a Rimini (+3).

I DECESSI

Purtroppo, si registrano 6 nuovi decessi: due uomini e quattro donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a 4.185. Per quanto riguarda la provincia di residenza, 1 decesso si è avuto in quella di Piacenza, 4 in quella di Bologna (nessuno nell’Imolese), 1 in quella di Ferrara. Nessun decesso nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, e da fuori regione.