Un migliaio in attesa del foglio rosa: oggi ripartono gli esami

In città e provincia almeno mille allievi sono in attesa di effettuare l’esame di teoria della patente. A partire da oggi (9 giugno) molti di loro possono tornare ad ambire al foglio rosa. Nella motorizzazione civile di Piacenza, infatti, riprendono i quiz al computer, fra segnaletica, semafori, rotonde, documenti di circolazione e norme del codice della strada. Stamattina l’aula di via Maestri del Lavoro apre le porte alle prime trenta persone che avevano dovuto rinunciare all’esame teorico fissato nelle scorse settimane a causa dello scoppio dell’emergenza da Coronavirus. I candidati alla patente devono accedere alla struttura in maniera contingentata, sedendosi su postazioni ben distanziate fra loro: i banchi a disposizione per il test sono solo dieci (e non più venti come di consueto). La somministrazione della prova viene suddivisa su tre turni nell’arco della mattinata. L’esaminatore è protetto da un pannello di plexiglass, mentre gli allievi sono tenuti a utilizzare la mascherina e il gel disinfettante. Dal punto di vista tecnico, l’uso dei guanti non è possibile in quanto il quiz si svolge attraverso uno schermo touchscreen. L’esito viene comunicato via mail all’autoscuola, invece del fatidico foglio appeso nella sala d’attesa al termine dell’esame. Entro la fine di giugno, la motorizzazione di Piacenza conta di recuperare circa 150 test teorici che erano rimasti bloccati in seguito all’allerta Covid. Per i privatisti la ripresa potrebbe slittare tra qualche settimana.

