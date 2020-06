Manifestazione a Montecitorio, Carbonetti: “Attendiamo la risposta del governo”

C’è anche il piacentino Roberto Carbonetti tra i gestori delle discoteche che questa mattina, mercoledì 10 giugno, hanno manifestato davanti a Montecitorio per chiedere al governo il via libera alla ripresa delle discoteche.

“Il silenzio fa rumore” è lo slogan scelto dalla Silb Fipe. Una delegazione è stata ricevuta in Parlamento.

Carbonetti ha fatto parte anche della task force istituita dal sottosegretario allo Sviluppo economico Alessia Morani per stilare il protocollo con le linee guida. “Sono già state approvate dalla Conferenza Stato Regioni, attendiamo il via libera del governo. Le linee guida per le discoteche all’aperto prevedono il distanziamento di due metri in pista e di un metro nel resto del locale”.

In base a quanto riportato dai quotidiani online nazionali la data di riapertura delle discoteche è il 15 giugno.