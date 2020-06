Salgono i contagi da Coronavirus: sette nuovi positivi e altri due decessi

Il Coronavirus non molla la presa nella provincia di Piacenza. I contagi sono risaliti e altre due vittime si sono aggiunte al lungo elenco di chi ha pagato con la vita l’arrivo di questa terribile pandemia. Oggi, 10 giugno, il bollettino della regione Emilia Romagna, mette in conto sette nuovi contagiati e due decessi. Numeri che testimoniano come il Covid-19, sia ancora presente sul nostro territorio e continui a circolare, nonostante tutte le misure adottate per contrastarne la diffusione: dalle mascherine al distanziamento sociale. Il bilancio complessivo di vittime si aggrava, dunque, e sale fino a 961. Aumentano anche i contagi accertati: 4.514, ben sette in più, rispetto alla giornata di ieri.

Ecco il grafico che mostra l’andamento del Coronavirus nella nostra provincia:





DATI REGIONALI

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.970 casi di positività, 24 in più rispetto a ieri, di cui 21 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale. I nuovi tamponi effettuati sono 7.793, che raggiungono così complessivamente quota 375.278, più altri 1.783 test sierologici. Le nuove guarigioni sono 112, per un totale di 21.717: oltre il 77% sul totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 2.061 (-95 rispetto a ieri).

DECESSI

Purtroppo, si registrano 7 nuovi decessi: tre uomini e quattro donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna le vittime sono arrivate a 4.192. Per quanto riguarda la provincia di residenza, 2 decessi si sono registrati a Piacenza, 1 decesso a Bologna, 3 decessi a Ferrara,1 decesso a Rimini. Nessuna vittima nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Forlì-Cesena e da fuori regione.

NUOVI CONTAGI

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.514 a Piacenza (+7), 3.580 a Parma (+8), 4.966 a Reggio Emilia (+1), 3.928 a Modena (+1), 4.659 a Bologna (+4); 399 a Imola (nessun nuovo caso); 1.002 a Ferrara (+2). I casi di positività in Romagna sono 4.922 (+1), di cui 1.031 a Ravenna (nessun nuovo caso), 945 a Forlì (nessun nuovo caso),781 a Cesena (nessun nuovo caso) e 2.165 a Rimini (+1).