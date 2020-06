Tentato furto al supermercato, le guardie Ivri all’inseguimento di un ladro

Tentato furto nella notte all’interno di un supermercato di Alseno dove una pattuglia Ivri è riuscita ad individuare un uomo che, dopo aver chiuso gli accessi al perimetro del market con alcuni bidoni della spazzatura e dopo aver tagliato l’energia elettrica per l’illuminazione al retro della struttura, ha mandato in frantumi una finestra per operare un furto.

Proprio la finestra rotta ha indotto le guardie giurate ad un più accurato accertamento e infatti una persona è improvvisamente emersa dall’ombra e si è data alla fuga nei campi adiacenti al supermercato. Nonostante l’inseguimento il malvivente ha fatto perdere le proprie tracce. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini anche con il supporto delle telecamere di sorveglianza.