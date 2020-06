Pauroso scontro frontale a Pontenure, furgone si ribalta: guidatore seriamente ferito

Un auto e un furgoncino sono stati coinvolti in uno spaventoso incidente frontale nel tratto di via Emilia Parmense, all’uscita da Pontenure, attorno alle 11.30 di oggi. Per cause da chiarire, le vetture si sono scontrate in maniera molto violenta, finendo la propria corsa al lato della carreggiata, con il furgoncino che si è addirittura ribaltato.

Feriti i guidatori, in particolare quello del furgone è stato portato in condizioni serie (ma non i pericolo di vita) al pronto soccorso di Piacenza.

Sul posto i mezzi del 118 (era stata allertata l’eliambulanza) e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. La polizia locale ha effettuato i rilievi e regolato il traffico, con la strada che è stata temporaneamente chiusa.

