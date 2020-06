Auto in un dirupo tra Bramaiano e Rigolo: ferito il guidatore rimasto incastrato

Un fuoristrada con a bordo marito e moglie di Cremona è finito in una scarpata lungo la strada tra Bramaiano e Rigolo, nel comune di Bettola, in Alta Val Nure. Per cause da chiarire, il guidatore ha perso il controllo ed è uscito dalla carreggiata, finendo in un dirupo. La vettura è rimasta incastrata nella boscaglia, la donna è riuscita ad uscire a risalire la scarpata fino alla strada, mentre l’uomo era bloccato: il piede era incastrato tra le lamiere e non riusciva a liberarsi.

Sul posto, allertati dagli amici della coppia (pare facesse parte di una comitiva con altre vetture), sono arrivati mezzi del 118, i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino, con l’elisoccorso. Due operatori si sono calati per soccorrere il guidatore.

Arrivati sul posto, i soccorritori hanno stabilizzato e trasportato l’uomo, un cinquantanovenne residente nel capoluogo lombardo, trasportandolo fino alla strada, dove è stato verricellato a bordo dell’elicottero e trasportato all’Ospedale Maggiore di Parma con sospetti traumi alla schiena. Solo alcune contusioni per la moglie sessantenne, per la quale si è reso necessario il trasporto in ambulanza fino a Piacenza per controlli.

(foto Emilio Marina e Soccorso Alpino)