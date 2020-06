Da lunedì ok alla riapertura delle camere ardenti degli ospedali

Da domani, lunedì 15 giugno, riapriranno ai visitatori le camere ardenti degli ospedali di Piacenza , Castel San Giovanni e Fiorenzuola. L’esposizione sarà possibile solo per i defunti per cui non sia sospetta o accertata patologia Covid19 .

Per permettere l’opportuno distanziamento sociale dei visitatori, saranno ospitati al massimo due feretri per camera ardente.

L’accesso alla camera in cui è esposto il feretro del congiunto è consentito a un massimo di due visitatori per volta, dotati di mascherina. Non sono permessi addobbi.

Dalle indicazioni descritte, sono esclusi i casi di decesso per Covid19 o sospetti tali.