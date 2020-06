Scooter contro auto, donna ferita. Traffico in tilt in zona stadio

Incidente in città, alla rotatoria tra via Manfredi e strada Valnure, questa mattina poco dopo le 10.00: uno scooter e una vettura si sono scontrati, pare per una mancata precedenza. Ad avere la peggio la donna di 46 anni alla guida del motociclo, che è stata soccorsa dai mezzi del 118 e portato a Pronto soccorso. Fortunatamente le sue condizioni non erano gravi.

La polizia municipale ha effettuato i rilievi e regolato il traffico, andato temporaneamente in tilt, in particolare per chi proveniva dalla tangenziale.

