Ausl, visite ginecologiche dal 22 giugno. Da oggi possibile prenotare

L’Ausl di Piacenza fa sapere che da oggi, 17 giugno, è possibile prenotare in tutte le farmacie del territorio le prestazioni di visita ginecologica ed ecografia ginecologica. Gli appuntamenti saranno messi in agenda a partire dal 22 giugno.

Si coglie l’occasione per ricordare ai cittadini che al momento nelle farmacie è possibile prenotare solo gli esami ematici, mentre per altre visite ed esami specialistici occorre aspettare che si completi la ricollocazione degli appuntamenti sospesi durante l’emergenza prima di ripartire con la nuova programmazione.

Sempre in questa fase, al Cuptel (800.651.941) sono prenotabili solo i tamponi di guarigione, le prestazioni specialistiche richieste in urgenza e la prenotazione delle prestazioni indifferibili quali prelievo ADI per TAO, ecografie ostetriche e donazioni di sangue.

