Covid, ieri nessuna vittima. I positivi sono stati quattro su oltre 1.800 tamponi

E’ stata un’altra giornata all’insegna delle notizie positive sul fronte Coronavirus: ieri, lunedì 16 giugno, nessuna vittima a causa del Covid è stata registrata nel bollettino regionale e dunque, il conteggio totale dei decessi è rimasto fermo a quota 963 da inizio pandemia.

Si sono invece registrati quattro casi di positività: tre all’interno di una casa di cura per anziani (un paziente e due operatori), oltre ad un paziente asintomatico giunto in pronto soccorso. Quattro casi che portano il numero complessivo di persone entrate in contatto con il virus a 4.527. Le positività di ieri sono state riscontrate su un totale di 1.839 tamponi effettuati.