Coronavirus sotto controllo: nessun decesso e sei nuovi contagiati individuati grazie allo screening

La diffusione del Coronavirus, nella provincia di Piacenza, resta sotto controllo. Anche oggi, 18 giugno, non si registrano decessi. La regione Emilia Romagna segnala un aumento dei contagi, ma che sono frutto dei risultati dei tamponi effettuati. Sei sono i nuovi positivi su 1.083 campioni refertati che portano a un dato complessivo di 4.534 contagiati. Le vittime restano 963.

Ecco il grafico che mostra l’andamento dell’epidemia nella provincia di Piacenza:

DATI REGIONALI:

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.143 casi di positività, 32 in più rispetto a ieri, di cui 25 persone asintomatiche, individuate attraverso l’attività di screening regionale, e 7 sintomatiche. Le nuove guarigioni sono 92, per un totale di 22.643. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.281 (-64 rispetto a ieri)..

DECESSI:

Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a quota 4.219. Per quanto riguarda la provincia di residenza, 2 decessi sono avvenuti a Bologna, 1 a Ferrara e 1 a Ravenna.

NUOVI CONTAGI:

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella dove è stata fatta la diagnosi: 4.534 a Piacenza (+6), 3.617 a Parma (+4), 4.977 a Reggio Emilia (+2), 3.938 a Modena (+2), 4.728 a Bologna (+16). Dei 16 positivi oggi in provincia di Bologna, 10 sono asintomatici (individuati attraverso gli screening regionali) e 6 sintomatici, legati a focolai individuati in precedenza, tracciati e tutti in isolamento domiciliare. Proseguendo sul territorio, si confermano ad oggi, dall’inizio dell’epidemia, 402 casi positivi a Imola (nessun nuovo); 1.008 a Ferrara (nessun nuovo caso). I casi di positività in Romagna sono 4.939 (+2), di cui 1.036 a Ravenna (nessun nuovo caso), 948 a Forlì (nessun nuovo caso), 783 a Cesena (nessun nuovo caso) e 2.172 a Rimini (+2).