Permessi di soggiorno, prenotazioni online per gli appuntamenti

Dal 15 giugno 2020 è attivo per la Questura di Piacenza il portale cupa-project, che consente di prenotare un appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione per il rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno in formato cartaceo ed elettronico per i quali non è prevista la presentazione dell’istanza tramite kit postale.

Allo scopo di semplificare il rapporto dei cittadini con le istituzioni, tale sistema consente di effettuare in autonomia una prenotazione on line, dando la possibilità al richiedente di scegliere giorno e ora dell’appuntamento.

Il portale è accessibile in modo gratuito da qualsiasi postazione munita di collegamento internet.

Per procedere alla prenotazione occorre essere muniti di un indirizzo e-mail e registrarsi al sito www.cupa-project.it (secondo le modalità indicate dallo stesso).