“La solidarietà va spesa”, oltre 2.700 chilogrammi di generi alimentari alle famiglie in difficoltà

Si chiude con un bilancio di 2.705 kg di prodotti raccolti, tra generi alimentari e di prima necessità, il progetto “La solidarietà va spesa”, che l’amministrazione comunale ha avviato nella fase più critica dell’emergenza sanitaria per garantire un supporto concreto alle famiglie che, in condizioni di difficoltà, non fossero già beneficiarie di altre forme di sostegno economico. L’iniziativa, realizzata con il supporto fondamentale di Protezione Civile, Croce Rossa, Caritas Diocesana, Csv Emilia ed Emporio Solidale, ha potuto contare sulla collaborazione preziosa dei punti vendita della grande distribuzione che si sono resi disponibili a promuovere, per i propri clienti, l’opportunità di riempire il carrello anche a scopo benefico: il supermercato Galassia, i negozi Conad di via Modonesi, via Deledda, via XX Settembre e all’interno del centro commerciale Farnese, il supermercato MD di via Emilia Pavese, il Sigma di via Caduti sul Lavoro e le insegne di Tigotà in via Manfredi e via Emilia Pavese.

LAVORO DI SQUADRA – “Un importante lavoro di squadra – sottolinea l’assessore ai servizi sociali Federica Sgorbati – per il quale mi sento di ringraziare di cuore tutti coloro che, con impegno e sensibilità, hanno voluto dare il proprio contributo, condividendo l’obiettivo di tendere la mano, in un momento di crisi, a chi poteva avere più bisogno di aiuto. Dagli esercizi commerciali alle organizzazioni di volontariato, sempre in sinergia con gli uffici comunali, abbiamo potuto contare sulla partecipazione attiva e motivata di tante realtà, senza le quali questo progetto non si sarebbe potuto concretizzare. La nostra riconoscenza va anche ai cittadini che, cogliendo lo spirito dell’iniziativa, con un gesto semplice ma significativo hanno scelto di fare la spesa per qualcuno che non conoscevano, ma di cui intuivano la situazione di particolare fragilità”.

DESTINAZIONE PRODOTTI – I prodotti rimanenti, dopo la prima distribuzione di borse alimentari, prodotti per l’infanzia e per l’igiene a oltre 30 nuclei familiari, verranno ora suddivisi tra Emporio Solidale – dove i beni raccolti sono stati stoccati nel corso delle settimane, in attesa della consegna – e Croce Rossa Italiana, consentendo a ciascuna delle due istituzioni di provvedere alle richieste di persone in condizioni di disagio socio-economico. “Da questa rete di collaborazione – rimarca il presidente dell’Emporio Solidale Mario Idda, direttore della Caritas Diocesana – è scaturito un risultato molto positivo sia in termini di donazioni, grazie alla generosità con cui tanti hanno risposto al nostro appello, sia in termini di attenzione sociale e consapevolezza. Abbiamo potuto condividere, con il territorio, un messaggio forte di sensibilizzazione sui problemi di una fascia di popolazione che, anche a causa del Covid, si è trovata a fare seriamente i conti con serie difficoltà economiche e occupazionali: ben venga questo segnale di coesione e solidarietà, come auspicio anche per il futuro in un momento di crisi generale”.

