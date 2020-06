Nuova luce per tre scuole. Tassi: “Più illuminazione e risparmio energetico”

Tutti i locali delle scuole De Amicis, Vittorino da Feltre e Giordani, comprese le relative palestre, saranno interessati dai lavori di sostituzione di tutti i corpi illuminanti, che permetteranno di realizzare un deciso miglioramento delle condizioni visive, un forte allontanamento degli interventi manutentivi data dalla tecnologia Led e un consistente risparmio energetico. L’intervento, finanziato con i fondi del decreto crescita, è stato assegnato alla ditta Ricorda Srl di Genova, per un valore contrattuale di oltre 158mila euro e prenderà il via nei primi giorni di luglio, con una durata massima prevista di 120 giorni.

“E’ ulteriore testimonianza del grande impegno dell’amministrazione sul tema dell’edilizia scolastica e dell’efficientamento energetico”, sottolinea l’assessore ai lavori pubblici, Marco Tassi, aggiungendo che “al termine dei lavori, nelle tre scuole interessate, si registrerà un netto miglioramento delle condizioni visive e sarà realizzato un consistente risparmio energetico che permetterà anche di attivare le procedure per la richiesta di contributi al GSE, ottenibili in base alle indicazioni del Contro Termico. Ringrazio gli uffici per il grande lavoro e l’attenzione con cui stanno seguendo anche questo tema’.