Riecco il plastico perduto del Grattacielo dei Mille. Da ieri è all’ingresso

Per anni è stato esposto all’ingresso, in modo tale che i condomini potessero ammirarlo in tutta la sua bellezza. Con gli anni, però, si è smarrito, finendo su un terrazzo comune al secondo piano per poi essere dimenticato. Da ieri, però, dopo un restauro certosino, ha fatto ritorno nella sua collocazione originaria. Si tratta del plastico originale del Grattacielo dei Mille, un modellino tridimensionale risalente al 1965, restaurato grazie al prezioso contributo di alcuni condomini. Presenti all’inaugurazione, oltre a numerosi residenti emozionati, anche l’architetto Mario Cattozzo, che assieme all’ingegnere Salvatore Ligresti progettò l’edificio. Il plastico, alto 82 centimetri e in scala 1:100, è stato restaurato dal tecnico Lorenzo Lertua.

