Avis, regalo speciale ai ragazzi del Grest: 180 borracce

I ragazzi del Grest chiamano e l’Avis risponde. I volontari della sede di Castel San Giovanni hanno risposto all’appello per sostenere l’organizzazione della grande avventura estiva, che dallo scorso lunedì vede impegnati oltre un centinaio di ragazzi divisi in sette differenti gruppi in altrettante sedi cittadine. Per tutti loro i donatori castellani hanno pensato ad un regalo speciale, un oggetto che coniuga utilità, praticità e anche attenzione all’ambiente. Si tratta di 180 borracce in alluminio che il presidente Avis, Adriano Azzalin, ha consegnato agli organizzatori del Grest. Le borracce saranno utilizzate da ogni partecipante, evitando commistioni (e quindi pericoli di contagio) e garantendo al tempo stesso attenzione per l’ambiente.

