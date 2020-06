Una nuova flotta di auto alla Croce Rossa di Piacenza: “Per assistere i più fragili”

La Fondazione di Piacenza e Vigevano ha donato una “flotta” di nuove autovetture alla Croce Rossa per una spesa totale di circa 70mila euro. La consegna è avvenuta stamattina nel cortile dell’ex caserma dei vigili del fuoco di viale Dante alla presenza dei volontari dell’associazione e dei rappresentanti dei comuni piacentini nei quali verranno utilizzati i mezzi: Piacenza, Farini, Ottone, Agazzano, Podenzano, Borgonovo e Bobbio.

“I nuovi mezzi verrano impiegati per trasportare farmaci e generi alimentari in città e nelle vallate del Piacentino – spiega il presidente provinciale di Croce Rossa Alessandro Guidotti -. Si mette in campo, così, un ulteriore aiuto sociale in questa fase delicata, attraverso sette veicoli destinati alle iniziative di supporto alla popolazione più fragile”