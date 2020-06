Oltre mille persone per il saluto a don Paolo Camminati: “Hai dato la vita per la tua comunità”

Più di mille persone hanno detto addio a don Paolo Camminati, sul sagrato e nei giardini davanti alla sua parrocchia, Nostra Signora di Lourdes. Tre mesi dopo la scomparsa del sacerdote 53enne – uno dei sei preti strappati alla vita dal Covid nel Piacentino – è stato celebrato il suo saluto: “Ne avevamo bisogno”, dice commosso don Fabio Galeazzi. Tutte le offerte sono state destinate al progetto tanto caro a don Paolo, quello di una casa per i lavoratori precari, che nascerà in parte della canonica. Al termine della celebrazione, un applauso, e le parole di monsignor Luigi Chiesa: “Caro don Paolo, ci lasci la responsabilità del cammino di questa comunità, quella per cui tu hai dato la vita”.

