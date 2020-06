Tragico incidente a Benevento: muoiono maestra di Sarmato e il marito

Si schiantano contro il furgone di una ditta edile e finiscono con la macchina semidistrutta in mezzo a un campo. Non c’è stato nulla da fare per Antonietta D’Agostino e Antonio Sarracino, coppia sarmatese che ieri mattina ha perso la vita in un terribile incidente stradale nel comune di Pesco Sannita, in provincia di Benevento: lei 62enne insegnante alle scuole elementari del paese, lui 64enne ex ferroviere in pensione, stavano andando a trovare alcuni parenti quando è avvenuto lo schianto, come riferisce il sito ottopagine.it.

