Covid, studio del San Matteo di Pavia. Baldanti: “I guariti con tampone positivo non infettano”

Persone guarite che non manifestano più sintomi il cui tampone però risulta positivo al Coronavirus. Secondo uno studio del Policlinico San Matteo di Pavia queste persone hanno una quantità di virus così bassa che non è in grado di contagiare altre persone. Lo studio, presentato alla Regione Lombardia, è stato condotto con l’Istituto Zooprofilattico della Lombardia ed Emilia Romagna, ospedale civile di Piacenza, Policlinico di Milano e Le Scotte di Siena.

“Ci siamo chiesti cosa significa un tampone positivo se i sintomi sono scomparsi – spiega il piacentino Fausto Baldanti, responsabile del reparto di Virologia del San Matteo – Molti di questi soggetti hanno poche particelle virali”.

Per verificare se il nuovo coronavirus fosse ancora infettante o meno, i ricercatori hanno messo in coltura i campioni di 280 persone clinicamente guarite, con cariche virali basse, e visto se il virus era integro. “Se il virus è integro infatti, può infettare le cellule – continua – Su 280, abbiamo visto che il segnale di sopravvivenza del virus era meno del 3%. In fase di risoluzione sintomi, il loro virus non è quindi infettante”