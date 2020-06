La benna si sposta nel momento sbagliato: ciclista colpito a Statto

E’ stato portato all’ospedale di Piacenza in condizioni serie, ma non in pericolo di vita, il ciclista amatoriale colpito dalla benna di un escavatore che stava effettuando alcuni lavori a lato della carreggiata. L’uomo, che viaggiava assieme a due compagni di escursione sulla strada di Statto, pare sia stato urtato dalla pala meccanica, che l’operatore avrebbe mosso proprio mentre sopraggiungeva il gruppetto, evidentemente non avendolo visto.

Sono subito scattati i soccorsi, inizialmente era stata allertata anche l’eliambulanza, ma le condizioni del ciclista ferito non erano così gravi. I mezzi del 118 lo hanno quindi portato all’ospedale di Piacenza.

Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge.