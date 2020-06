Coronavirus ai minimi storici a Piacenza: oggi nessuna vittima e un solo nuovo contagiato

Coronavirus ai minimi storici a Piacenza. Nella giornata di oggi non si è registrato alcun decesso riconducibile al Covid nella nostra provincia, così come si è verificato in sette degli ultimi nove giorni (esclusi domenica e lunedì con un morto ciascuno). Il totale delle vittime resta comunque molto pesante: 965.

Il bollettino odierno rivela anche un nuovo caso di positività nel nostro territorio, il totale dei piacentini contagiati sale così a 4.538.

Anche se i dati indicano un azzeramento quasi totale del virus, le autorità invitano a rispettare comunque strettamente le indicazioni anti contagio: il Covid è ancora presente e in circolazione nel nostro territorio, abbassare la guardia ci esporrebbe al rischio concreto di una nuova ondata.

I CONTAGIATI IN EMILIA ROMAGNA

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.304 casi di positività, 44 in più rispetto a ieri, di cui 33 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale.

Le nuove guarigioni sono 50, per un totale di 22.985, l’81% dei contagiati da inizio crisi. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.074 (-15 rispetto a ieri).

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.538 a Piacenza (+1), 3.639 a Parma (+6, tutti asintomatici da screening regionali), 4.999 a Reggio Emilia (+8, di cui 5 asintomatici), 3.945 a Modena (+1), 4.795 a Bologna (+17, di cui 13 asintomatici e 4 sintomatici in gran parte legati a situazioni individuate in precedenza, tracciati e pressoché tutti in isolamento domiciliare); 403 casi positivi a Imola (lo stesso dato di ieri); 1.018 a Ferrara (lo steso dato di ieri). I casi di positività in Romagna sono 4.966 (+11), di cui 1.040 a Ravenna (+3, di cui 2 asintomatici), 957 a Forlì (+3, tutti sintomatici, esito di precedenti contagi), 786 a Cesena (nessun nuovo caso) e 2.183 a Rimini (+5, di cui 4 asintomatici, anche questi individuati grazie agli screening regionali).

I DECESSI

Purtroppo, si registrano oggi 9 nuovi decessi: tre uomini e sei donne. Si tratta di 1 persona residente in provincia di Parma, 1 in provincia di Reggio Emilia, 5 in provincia di Bologna, 2 in provincia di Rimini. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a quota 4.245.