Nuovo ospedale, da oggi sessanta giorni per le osservazioni alla variante

Dopo il via libera alla variante al Psc, propedeutica al progetto del nuovo ospedale di Piacenza nell’area della Farnesiana, da oggi, 24 giugno, è possibile presentare le osservazioni. La variante è depositata, per sessanta giorni consecutivi, presso gli uffici del servizio pianificazione urbanistica e ambientale in via Scalabrini 11, a Piacenza, ed è disponibile per la consultazione nella sezione dedicata alla trasparenza del sito comunale. La documentazione della variante, e quella inerente la valutazione ambientale, è depositata in libera consultazione, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso, presso il comune di Piacenza, dalle ore 8.00 alle 13.00 di ciascun giorno feriale e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 di ogni lunedì e giovedì, solo su appuntamento oppure presso la Provincia di Piacenza, solo su appuntamento. Le osservazioni, che potranno contenere nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, dovranno pervenire entro e non oltre la data del 22 agosto 2020.

Le proproste dovranno essere spedite, redatte in carta semplice in tre copie o trasmesse con posta certificata, all’indirizzo: [email protected]