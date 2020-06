Pandemia, a Piacenza numeri stabili. Anche ieri nessuna vittima

Sono ormai numeri costanti e soprattutto ben auguranti per il futuro quelli che caratterizzano il più recento bollettino emesso dalla Regione in tema di Covid-19.Anche ieri, come il giorno prima il bilancio parla di nessun decesso provocato dal Coronavirus: le vittime complessive da inizio pandemia sono sempre 965. È cresciuto anche ieri di una unità il numero dei contagiati: Il totale dei piacentini contagiati sale così a 4.538.

Anche se i dati indicano un azzeramento quasi totale del virus, le autorità invitano a rispettare comunque strettamente le indicazioni anti contagio: il Covid è ancora presente e in circolazione nel nostro territorio, abbassare la guardia ci esporrebbe al rischio concreto di una nuova ondata.