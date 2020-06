Si fanno aprire la porta e spruzzano gas: a segno il furto dei finti tecnici

E’ andato a segno il colpo di due finti tecnici, che ieri mattina hanno preso di mira una donna anziana in via Valmagini, zona stazione ferroviaria della città. I malviventi si sono fatti aprire la porta presentandosi come operai del vicino cantiere e, una volta dentro, sono riusciti a impossessarsi di alcuni preziosi prima di essere messi in fuga dalla figlia della donna.

Pare che i due abbiano in qualche modo spruzzato qualche gas o qualche sostanza maleodorante nell’aria per convincere la donna che ci fosse effettivamente un problema alla rete idrica, mandandola in confusione e convincendola a mettere i gioielli in frigorifero.

L’arrivo della figlia della donna ha costretto i ladri a fuggire precipitosamente, arraffando quanto hanno potuto.

Indagano i carabinieri.

