Consegna dei diplomi per i bimbi del nido. Matite regalate dalle maestre

Per 27 bimbi del nido Coccinelle che il prossimo anno approderanno alla materna, le maestre hanno organizzato una cerimonia con tanto di consegna del cappello, fascicolo riassuntivo del percorso didattico e un portamatite confezionato con tanta cura dalle stesse maestre. Anche per i restanti 15 bambini, le insegnanti hanno organizzato un saluto di fine anno. “Ad ognuno – dicono le educatrici – abbiamo consegnato un piccolo dono e un fascicolo con riassunto tutto il lavoro, e la relativa spiegazione pedagogica, svolto prima in presenza e poi a distanza».

L’articolo oggi su LIbertà