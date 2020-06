Disoccupato, ma con un alto tenore di vita: trovato con la droga e denunciato

Vetture costose e bella vita, a dispetto del fatto che ufficialmente risultasse disoccupato e vivesse con la madre. Un piacentino di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha così attirato le attenzioni della sezione antidroga della Squadra Mobile, che ha anche raccolto alcune segnalazioni di cittadini.

Gli agenti lo hanno fermato per un controllo, trovando in auto dello stupefacente. Hanno quindi perquisito anche l’abitazione, dove è stata trovata altra droga: in totale, 20 grammi marijuana e sei grammi di cocaina, oltre a 700 euro in contanti e un bilancino di precisione.

Il giovane è stato denunciato ai fini di spaccio.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà