Ennesimo schianto in moto sulla 45: centauro fuori strada, è grave

Ancora un grave incidente che ha visto protagonista un centauro lungo le strade della nostra provincia. E’ sempre la Statale 45 il teatro dell’ennesimo incidente: intorno alle 8.30, un motociclista di 40 anni, giunto in località Traschio, nel comune di Ottone, per cause da accertare ha perso il controllo della sua moto in piena curva e ha terminato la corsa ai margini della carreggiata schiantandosi contro la massicciata. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 di Bobbio, della Croce Rossa di Ottone ma anche i sanitari giunti da Parma in elicottero. Il ferito è stato trasportato così all’Ospedale Maggiore della città ducale.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà