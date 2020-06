Grest: ragazzi ritrovano il sorriso tra balli e canti ai Giardini Margherita

Giardini Margherita di Piacenza invasi dai ragazzi, oggi pomeriggio, 26 giugno, per il Grest organizzato da don Alphonse Lukoki, parroco di San Savino. I giovani di tutte le età si sono ritrovati all’interno del piccolo polmone verde a ridosso della stazione ferroviaria per ballare e cantare, ma soprattutto per trascorrere un pò di tempo assieme dopo i mesi durissimi trascorsi in lockdown e isolamento sociale. “Sono contento di aver portato a termine questa iniziativa e di rivedere i giovani sorridenti. Ringrazio il comune che ci ha dato la possibilità di utilizzare i giardini per due settimane, fino al 3 luglio” – ha spiegato Don Lukoki.

