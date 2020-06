Scuola, accordo sulla ripresa il 14 settembre. I ragazzi in classe a un metro di distanza

Si torna sui banchi di scuola il 14 settembre, ma nulla sarà come prima. I ragazzi in classe dovranno restare a un metro di distanza. Regioni ed enti locali hanno dato il via libera alle nuove linee guida per il rientro. “Un ottimo risultato, le regioni hanno avuto un ruolo determinante nella costruzione del piano scuola 2020-2021 – è il commento del presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini.

Nella bozza del documento è stato inserito un riferimento al distanziamento fisico che richiama le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico. “Il distanziamento fisico, inteso come un metro fra le rime buccali (le bocche) degli alunni, rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione” – recita la bozza.