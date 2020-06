Addio al medico Vincenzo Rodi, in prima linea contro il Covid

Terminata l’emergenza legata al Covid, durante la quale si era speso senza sosta nell’ospedale di Bobbio (dove in quel momento prestava servizio), si era accorto che qualcosa non andava. Poco dopo gli era stato diagnosticato un male incurabile e ieri, sabato 27 giugno, Vincenzo Rodi, medico calabrese di soli 54 anni, si è spento. La notizia della sua morte ha colpito medici e infermieri dell’ospedale della Val Trebbia, ma anche di Castel San Giovanni e Piacenza dove Rodi, da anni, come medico di libera professione, dava un grosso aiuto ai colleghi dell’Ausl.

