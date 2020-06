Marito e moglie escono di strada con la moto: donna grave, soccorsa dall’elicottero

Un grave incidente si è verificato intorno alle 13 del 27 giugno in località Olmo di Farini. Marito e moglie stavano viaggiando su una moto quando, per cause da chiarire, hanno sbandato e sono finiti fuori strada. Ad avere la peggio la donna, per la quale è arrivato l’elisoccorso da Parma. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e della Croce Rossa di Farini oltre ai carabinieri. La circolazione stradale ha subito rallentamenti e disagi. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell’accaduto.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà