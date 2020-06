“Assaltato” dalle api a Pecorara, un uomo in gravissime condizioni

Versa in condizioni gravissime un uomo che questa mattina, domenica 28 giugno, è rimasto vittima di un vero e proprio “assalto” da parte di alcune api che lo hanno punto in diverse parti del corpo. E’ accaduto in località Casa Cucoleto, a Pecorara, nel comune di Alta Valtidone. Stando alle notizie raccolte, l’uomo, subito dopo le punture degli insetti, ha accusato un pesante shock anafilattico che ha indotto la centrale operativa del 118 di Parma a procedere con l’invio sul posto del servizio di elisoccorso. L’uomo, dopo le prime cure prestate sul luogo in cui si è registrato l’episodio prestate anche dagli operatori della Pubblica Assistenza di Travo, è stato caricato sul velivolo e condotto all’ospedale di Piacenza. All’arrivo in pronto soccorso, si temeva per la vita dello sfortunato protagonista della vicenda.

