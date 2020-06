Aula consiliare intitolata al sindaco morto per Covid: “Per ricordare la sua dedizione”

La sala consiliare di Ferriere, da oggi, 28 giugno, porterà per sempre il nome del sindaco Giovanni Malchiodi, scomparso il 21 marzo scorso, dopo aver lottato per settimane contro il Coronavirus. La comunità ha deciso, in questo modo, di rendere onore alla sua dedizione per il lavoro, ricordandolo nel giorno del patrono del paese, San Giovanni Battista.

Alle 11, nella chiesa parrocchiale, sarà celebrata una messa in suffragio, a cui seguirà l’intitolazione della sala, luogo in cui Malchiodi ha svolto il suo incarico di sindaco e ancor prima di vicesindaco ed assessore. Un dono voluto dai suoi colleghi amministratori, in particolare dal vicesindaco reggente Paolo Scaglia.