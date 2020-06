Agli uomini e alle donne della Croce Rossa il premio “Solidarietà per la Vita”

Un premio agli uomini e alle donne di Croce Rossa come simbolo di abnegazione di tutto il mondo del volontariato. La 30esima edizione del premio Solidarietà per la Vita consegnato alla sezione provinciale di Croce Rossa si è trasformato in un riconoscimento a tutto il mondo del volontariato che, durante i mesi più neri della pandemia, ha fatto da stampella ad uno Stato che non è riuscito ad arrivare ovunque.

