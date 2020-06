Ciclista investito in via Farnesiana, è molto grave. Disagi al traffico, strada riaperta dopo mezz’ora

Sarebbero molto gravi le condizioni di un ciclista investito nel tardo pomeriggio di lunedì 29 giugno a Piacenza in via Farnesiana. In base alle prime informazioni, poco prima delle 19 l’uomo è stato travolto da un suv. Il ferito è stato condotto in ospedale dall’ambulanza. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri. Il traffico ha subito pesanti disagi, intorno alle 19.30 la strada è stata riaperta.

