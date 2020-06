Covid, la Festa dell’emigrante slitta al 2021. I piacentini all’estero: “Estate triste”

“Sarà un’estate triste”: c’è molta malinconia nelle parole di Mauro Ongeri, presidente dell’associazione “Piacenza Insieme” che riunisce i piacentini emigrati a Londra e che quest’estate non potranno fare rientro nei paesi d’origine. Il Covid in Inghilterra non molla la presa, i contagi continuano e sulle prossime settimane domina l’incertezza. “Il 90 % dei nostri piacentini a luglio e agosto non tornerà, magari a settembre, ma bisogna vedere la situazione – spiega Ongeri -. Qui abbiamo davvero paura di una seconda ondata, ci sentiamo in pericolo. Inoltre molti emigranti piacentini sono anziani e ci sono stati tre decessi. Non ci vediamo da mesi, mi contattano in tanti per sapere quando riaprirà il club legato alla chiesa italiana dove ci radunavamo. Forse riaprirà domenica ma non lo sappiamo ancora”. Alla luce di questa situazione di incertezza, oggi, 29 giugno, l’associazione “Piacenza nel Mondo” guidata da Giovanni Piazza, in accordo con il sindaco di Morfasso Paolo Calestani, ha ufficialmente annullato la tradizionale Festa dell’Emigrante quest’anno prevista il 9 agosto a Morfasso. “Le motivazioni sono sotto gli occhi di tutti – commenta Piazza – non sarebbe una festa senza i nostri emigranti e poi la annulliamo anche per rispetto di tutto il dolore che il Covid ha provocato nel nostro territorio. Prima della fine dell’anno vorrei organizzare comunque un momento solenne per ringraziare tutti i piacentini che dall’estero hanno inviato contributi per fronteggiare l’emergenza nel nostro territorio, molti hanno fatto sentire concretamente la loro vicinanza”. La Festa dell’Emigrante a Morfasso slitta all’8 agosto 2021.

La lettera al presidente della Provincia Patrizia Barbieri

Oggetto: Annullamento XXVI INCONTRO PROVINCIALE CON LE COMUNITÀ PIACENTINE NEL MONDO

Gent.ma,

In considerazione dell’emergenza COVID-19 che ancora oggi sta colpendo molti paesi del mondo dove vivono i nostri migranti, ed in virtù anche dei rischi oggettivi legati ad eventuali assembramenti, di concerto con il Sindaco di Morfasso abbiamo deciso di annullare la Festa in programma a Morfasso il prossimo 9 Agosto e rimandarla all’08 Agosto 2021 sempre a Morfasso.

Per ultimo, ma non da ultimo, ritengo importante sospendere la festa nel rispetto delle tante vittime del COVID-19 che abbiamo pianto nel nostro territorio.

Avrei piacere, nel mese di Dicembre 2020 organizzare un momento istituzionale nella sede dell’Amministrazione Provinciale per presentare il calendario 2021 e ringraziare le Associazioni di Piacentini nel Mondo che hanno contribuito fattivamente a raccogliere fondi per l’acquisto di attrezzature per i nostri ospedali dimostrando la consueta vicinanza con i loro territori d’origine.

Mi è gradita l’occasione per ringraziarLa per la costante collaborazione nei confronti della nostra Associazione.

Cordialmente

Il Presidente di Piacenza nel Mondo

Giovanni Piazza