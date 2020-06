Tragedia sul lavoro, 47enne muore schiacciato dal cassone del camion

Tragedia nella primissima mattinata di lunedì 29 giugno in località Spada, nel comune di Borgonovo. Per cause ancora da accertare, un camionista di 47 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal cassone del grosso mezzo pesante. Ancora da capire l’esatta dinamica che ha provocato la morte dell’uomo, avvenuta all’interno della sede di una ditta di movimento terra: gli uomini del 118 di Castel San Giovanni giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte. Accertamenti in corso da parte di vigili del fuoco e polizia.

